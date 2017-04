Sergio Garcia wint The Masters

De Spanjaard Sergio Garcia heeft The Masters in Augusta op zijn naam geschreven. Hij versloeg de Engelsman Justin Rose in een play-off die noodzakelijk was geworden omdat beide golfers na vier dagen en 72 holes exact gelijk waren geëindigd (-9). Al direct bij de eerste hole van de play-off won Garcia. En daarmee won hij ook het toernooi omdat er op Augusta een sudden death geldt in de play-off.