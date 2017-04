Westbrook schiet Robinson uit boeken

Russell Westbrook heeft na 55 jaar het record van Oscar Robertson in de NBA verbroken. De onnavolgbare guard van Oklahoma City Thunder produceerde tegen Denver Nuggets zijn 42ste triple-double van het seizoen. Robertson maakte in het seizoen 1961/62 één triple-double minder.

Westbrook kwam tegen de Nuggets tot 50 punten, 15 rebounds en 10 assists. Hij forceerde tevens de nipte zege van 106-105 met een driepunter in de laatste seconde. Vanaf ongeveer 11 meter wierp hij raak. 'Ik oefen deze worp voor elke wedstrijd', zei Westbrook na afloop. 'Dat record is ongelooflijk, ik heb het niet eens durven dromen dat ik het in handen zou krijgen.'