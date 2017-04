Baas Ferrari uit frustratie over Räikkönen

Topman Sergio Marchionne van Ferrari is niet te spreken over de verrichtingen van Kimi Räikkönen in de Formule 1. De Fin heeft in zijn ogen al twee keer gefaald dit seizoen door zowel in de Grand Prix van Australië (vierde) als in die van China (vijfde) niet op het podium te eindigen. 'Teambaas Maurizio Arrivabene moet maar eens een hartig woordje met hem spreken. Het lijkt erop alsof hij er niet met zijn hoofd bij is. Sebastian Vettel rijdt veel agressiever', zei de baas van de beroemde Italiaanse sportwagenfabrikant op Autosport.com