Mourinho plukt Monaco, wat doet Griezmann?

José Mourinho gaat komende zomer helemaal los. De 54-jarige Portugees is van plan met ruim 200 miljoen euro te strooien voor slechts 5 spelers. Dat heeft de manager van Manchester United volgens The Sun laten weten aan het bestuur van de club. Mourinho plukt vooral AS Monaco leeg. Liefst 3 van de 5 moeten komen van de Monegasken.

Het gaat om middenvelder Tiemoue Bakayoko (37 miljoen) en backs Djibril Sidibe (23 miljoen) en Benjamin Mendy (16 miljoen). Voor het middenveld moet ook Eric Dier van Tottenham Hotspur komen voor nog eens 43 miljoen. Het grootste gedeelte van het bedrag gaat op aan Antoine Griezmann. De sterspeler van Atlético Madrid kost 90 miljoen.

Sierd de Vos en L'Equipe denken dat Griezmann helemaal niet naar Manchester United gaat. De Franse krant zegt dat Real Madrid veel meer kans maakt. Of de Fransman verlengt gewoon:

De kans is klein dat Feyenoord ook volgend seizoen Brad Jones onder de lat heeft staan. De 35-jarige Australiër heeft een aflopend contract en keert na dit seizoen het liefst terug naar Engeland, aldus The Sun. Daar had de doelman van de Rotterdammers al acht clubs, waaronder Liverpool. Het zou betekenen dat Kenneth Vermeer weer eerste keuze wordt. De oud-keeper van Ajax verloor door een blessure z'n basisplek.

Barcelona wil Héctor Bellerín zo graag terughalen, dat het een speler in ruil aanbiedt. Arda Turan moet de omgekeerde weg naar Arsenal bewandelen, meldt het doorgaans welingelichte Don Balón. Bellerín doorliep de jeugd van Barça. Daar werd de rechtsback in 2011 weggeplukt door The Gunners. Arda stapte in 2015 over van Atlético Madrid naar Barcelona, maar komt in Catalonië maar weinig aan spelen toe.