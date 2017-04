Lefgozer Sainz: 'Ze dachten dat ik gek was'

De prijs voor de meest gedurfde actie van het weekend gaat wat ons betreft naar Carlos Sainz jr. Het had geregend, de baan was nog nat en dus lag het voor de hand om op intermediate regenbanden te starten in de Grand Prix van China. Toch koos de Spanjaard van Toro Rosso voor de slicks. 'Ze verklaarden mij voor gek, maar het pakte gelukkig goed uit.'

'Je had de gezichten van mijn engineers, Franz Tost en Helmut Marko moeten zien toen ik vertelde dat ik op supersofts wilde starten', vertelt Sainz. 'Ik zei dat ik ervan overtuigd was dat het zou goed zou gaan. Ze keken naar me alsof ik gek was, maar uitendelijk werkte het wél.'

Sainz startte op supersofts vanaf de elfde plek, maar veel grip had hij niet. Door alles en iedereen werd hij voorbijgereden. 'Toen ik zag dat iedereen op intermediates startte, begon ik wel te twijfelen. Maar je moet in jezelf blijven geloven. De eerste vier bochten waren heel zwaar, maar daarna ging het beter. De baan werd droger en daardoor kon ik terugkomen.'

De Toro Rosso van Sainz slipte alle kanten op na de start en tikte ook nog eens de muur aan:

'Toen iedereen naar de pits ging voor slicks, wist ik dat ik de juiste beslissing had genomen. Ik was zó blij', vervolgt de 22-jarige Spanjaard. 'Maar toen ik de muur raakte, dacht ik dat ik het had verprutst.'

'Na de safety car zag ik dat we gewoon sneller waren dan Ferrari en Red Bull. Ik kon het nauwelijks geloven. Tijdens de kwalificatie waren ze nog twee seconden sneller, maar in deze weersomstandigheden kan je echt een verschil maken. Het was echt een geweldig gevoel.'

Sainz vervolgde zijn race uitstekend en eindigde uiteindelijk als zevende in Shanghai. Buiten de coureurs van Mercedes, Ferrari en Red Bull was hij de enige die niet op een ronde werd gezet!