Max, Doornbos en Langeveld in Peptalk

Robert Doornbos is vanavond om 19:30 uur te gast in Peptalk, dé sporttalkshow van Ziggo Sport met Jack van Gelder en Frank Evenblij. Met de oud Formule 1-coureur blikken we terug op de Grand Prix van China, waarin Max Verstappen weer eens alle ogen op zich wist te richten. In een waanzinnige inhaalrace reed de Nederlander van P16 naar het podium. Max reageert zelf ook via FaceTime.

NOG EEN PODIUMPLEK

Maar we hadden dit weekend nog een Nederlander op het podium. Sebastian Langeveld verraste met een derde plaats in Parijs-Roubaix. De renner van Cannondale-Drapac moest pas in de eindsprint op het Vélodrome zijn meerdere erkennen in Greg van Avermaet en Zdenek Stybar. Ook zag Langeveld hoe Tom Boonen afscheid nam tijdens De Hel van het Noorden.

DE WOLF ZIET FEYENOORD GELIJKSPELEN

John de Wolf zag zijn Feyenoord punten verspelen in de strijd om de titel. De Rotterdammers kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle en hebben nu nog maar 1 punt voorsprong op aartsrivaal Ajax. Begint het Feyenoord-clubicoon zich al zorgen te maken?

HAASE OVER VIJANDIG SFEERTJE

Robin Haase leidde afgelopen weekend het Nederlandse Davis Cup-team eigenhandig naar winst op Bosnië-Herzegovina en vertelt over de vijandige sfeer in speelstad Zenica. Het publiek dreef de beste Nederlandse tennisser op momenten tot waanzin:

OVEREEM, LEONARDO EN KNAVEN

Ook Alistair Overeem schuift aan. Hij is de enige vechtsporter die zowel in de K1 als in de MMA wereldkampioen is geworden. Op de bank van Frank zit Leonardo, die voor zowel Ajax als Feyenoord speelde. De column van Mart Smeets gaat over Servais Knaven, die in 2001 verrassend Parijs-Roubaix won.