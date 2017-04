Rainmaster Max is 'Überhol-Kaiser'

Max Verstappen heeft de racewereld weer op zijn kop gezet. Ook de buitenlandse media hebben lovende woorden over voor de Nederlander, die zondag een magische race reed in China.

Max moest door een mislukte kwalificatie vanaf de zestiende plek starten, maar na een aantal rondjes op het natte circuit in Shanghai reed hij al bijna vooraan. Uiteindelijk eindigde hij knap als derde. De Red Bull-coureur liet maar weer eens zien waarom hij door velen The Rainmaster wordt genoemd.

De start van Max was geweldig:

ÜBERHOL-KAISER

'Verstappen ist Überhol-Kaiser (inhaalkeizer) von China', doelt Bild op de vele inhaalacties van Max. Een ander Duits blad, Auto Motor und Sport, schrijft dat het 'de volgende Verstappen-show' is.

MULTIPLE WORLD CHAMPION IN WAITING

Ook in Engeland zijn ze lyrisch. 'Op een natte baan zag Max droge racelijnen die anderen niet zagen', aldus The Daily Mail. 'Max laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om in te halen' kopt The Guardian. Bij The Daily Telegraph gaan ze nog een stapje verder: 'Max is toekomstig meervoudig wereldkampioen. Maar hij heeft het in zich om zelfs dit jaar al mee te doen om de titel.'

VAN 16 NAAR 2 IN 8 RONDES

Max had een vliegende start in China en had na één ronde al negen anderen ingehaald. Ook daarna ging de Nederlander als een speer. Na negen rondes had hij alleen Lewis Hamilton nog voor zich:

How many times will we see that graphic in our F1 lives? #F1 pic.twitter.com/Ouoo2uYWpu — Damon Hill (@HillF1) 9 april 2017

INHALEN NIET MOGELIJK? HAHA!

Na de GP van Australië werd door velen geconcludeerd dat inhalen dit jaar wel héél lastig is geworden. Max bewees in China het tegendeel en dat zorgde op Twitter voor ludieke reacties:

HOE DEED HIJ DAT NOU?

Trying to workout how Verstappen has gone from 16th to challenging for the race win in 12 laps #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/bdYvEXkiOb — WTF1 (@wtf1official) 9 april 2017

MERCEDES WAS OOK ONDER DE INDRUK

VER in. Mega first stint from Max. From the back to P2 We're loving @F1 2017 right now! #ChineseGP #F1 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 9 april 2017

EN HAMILTON GAAT BEELDEN VAN MAX BESTUDEREN

'Max vindt het blijkbaar heel makkelijk om in te halen op een natte baan. Maar eens goed kijken hoe hij dat doet.' #Hamilton #Verstappen pic.twitter.com/8vfyDxjUMN — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) 9 april 2017

CHECK DE FENOMENALE RACE VAN MAX IN DEZE SAMENVATTING: