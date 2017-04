Doornbos: 'Max heeft er uitroeptekens +veel fans bij

Zo! Het eerste podium binnen. En hoe! Max had zijn naam allang gevestigd, maar als je van 16 naar 3 terugknokt kunnen er weer een paar uitroeptekentjes en heel veel fans bij. Natuurlijk komt er een beetje chauvinisme bij, maar als je ziet wat hij in een toch moeilijk bestuurbare Red Bull en met minimale baantijd voor elkaar krijgt. Dat is veel meer dan maximaal.





De start van Max



MIRAKELSTART

Ik blijf het zeggen, maar je gelooft je ogen niet. Het is puur instinct. Natuurlijk komt er een beetje geluk bij kijken in de chaos van ronde 1. Max zit natuurlijk wel in de gevarenzone achterin bij de start. Als een Sauber zich bijvoorbeeld had verremd in bocht 2, was hij ook gezien geweest. Vraag maar aan Lance Stroll. Maar wat je vooral ziet, is dat Max later remt, andere lijnen kiest en veel meer vertrouwen heeft in zijn auto.

Giovinazzi plundert de pinautomaat van Sauber

STRATEGIE RED BULL CRUCIAAL

Red Bull heeft ook een hele goede strategische keuze gemaakt door te starten op intermediates en bij de safety car van Giovinazzi (zie hierboven) te switchen naar supersofts. De meeste andere teams kozen voor softs en dat pakte minder goed uit. Ferrari en Mercedes kregen de softs nog wel redelijk aan de gang, maar de middenmoters hadden echt moeite er de temperatuur in te krijgen in deze omstandigheden.

ENE FOUTJE KOST MAX NIKS

Dat blokkerende wieltje van Max bij de poging tot afhouden van Vettel voor P2 is hem gelukkig ook niet heel duur komen te staan. Hij had al last van zijn linker voorwiel in de ronden daarvoor en de flatspot heeft er hooguit voor gezorgd dat hij een ronde eerder dan gepland naar binnen moest. Daarna rijdt hij voor de zekerheid nog even Bottas in zijn Mercedes voorbij(!).

RICCIARDO DACHT AAN HORNER

Op het eind was het megaspannend met Ricciardo die nog ontzettend dichtbij komt, omdat Max wellicht iets meer van zijn voorbanden had gevraagd en omdat hij last had van onderstuur. Al was het vooral voor ons voor de tv zo nagelbijtend stressvol. Verstappen brengt hem onder hoge druk wél weer feilloos over de finish. Als je naar Max luistert, hoor je dat hij het aardig onder controle had.

En ook van Ricciardo hoor je tussen de regels door wel dat hij weliswaar vrij was om te racen, maar dat hij niet van plan was alle risico’s te nemen met het gevaar dat Red Bull met lege handen zou komen te staan.

Ik weet hoe Christian Horner dat als teambaas benadert. Ik heb in zijn Formule 3000-team geracet. Toen stonden we eerste en tweede op de grid en mochten we van hem ook racen om de overwinning. Hij zei toen al: 'It's a proud moment, don’t let it become an embarassing moment.' Met andere woorden: 'Zorg in ieder geval dat je elkaar er niet af rijdt.'

Die instructie had Ricciardo ook in zijn oren geknoopt, zag ik. Ik denk dat als er een Mercedes voor hem had gereden, hij meer risico had genomen. Dat is natuurlijk ook common sense. Bij Ricciardo zitten er heus wel hersens in. Buiten de ideale racelijn was het nog vochtig en dan is het risico op brokken groot. Zeker aan het begin van het seizoen wil je je eigen team niet zo tegen je in het harnas jagen.

LEWIS DOMINEERDE, MAAR SEB LAAT KLASSE ZIEN

Hamilton reed voor mijn gevoel toch redelijk onbedreigd naar de winst. Vettel dacht dan wel dat Ferrari eigenlijk sneller was gisteren, maar Lewis had alles onder controle. Al moet hij veel dichter op de limiet rijden dan de afgelopen jaren, hij geniet daarvan. Maar dat zag je vooral in de kwalificatie waar hij er echt een ultiem rondje uit moest persen om Vettel voor te blijven

In de race vond ik Lewis heel dominant. Af en toe leken bijvoorbeeld Vettel en Verstappen hem te naderen, maar dan geeft hij een een keer gas en weg is ie. Tekenend was ook die conversatie met zijn engineer waarin Hamilton liet weten misschien wel zonder pitstop door te kunnen gaan. Dat hij uiteindelijk toch stopte, was om dat extra zekerheidje in te bouwen toen hij zag dat Vettel toch weer wat dichterbij kwam.

GOED VOOR DE SPORT

Maar gelukkig voor de sport is Mercedes niet zo dominant dat het zeker weten een wereldtitel wordt. Vettel bewees weer dat hij niet voor niets vier keer wereldkampioen is geweest en wat hij kan met een goede auto. Die move inclusief wheelbangen op Ricciardo was fantastisch. Seb staat er dankzij zijn tweede plek even goed voor en hijgt met zijn Ferrari zeker in Lewis' nek.

BAHREIN NIKS VOOR DE BULLS

Na het Max-feestje nu op naar Bahrein en dat is al over vier dagen! We hoeven op weinig regen te rekenen daar in de zandbak, maar het is een waanzinnig mooi circuit, met veel hoogteverschillen. Helaas voor Red Bull wel weer een powercircuit, met lange rechte stukken heuvelop. Ze mogen blij zijn als ze daar het derde team zijn. Ferrari en Mercedes delen de lakens uit.

Robert Doornbos tenniste als jongeling, maar kreeg de race-smaak te pakken toen hij de GP van België bezocht en wereldkampioen Jacques Villeneuve ontmoette. Via verschillende raceklassen schopte hij het tot een stoeltje als F1-coureur bij Minardi en Red Bull en was hij een gewaardeerde test- en reserverijder. Bij Ziggo Sport Totaal is Doornbos analist bij F1-uitzendingen en vaste gast in het Formule 1-café op vrijdagavond.