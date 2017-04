Barcelona gooit titel weg tegen kleintjes

Barcelona laat het dit seizoen tegen de kleintjes liggen in de Primera División. Afgelopen weekend ging het tegen Málaga weer mis. De ploeg van trainer Luis Enrique kon Real Madrid passeren en de nieuwe koploper worden, maar ging met 2-0 ten onder. Het was al de zoveelste keer dat niets lukte tegen een veel minder team. Málaga snoepte Barça zelfs al voor de tweede keer punten af.

Tegen Deportivo Alavés (nummer 11), Málaga (nummer 14), Real Betis (nummer 15) en Deportivo La Coruña (nummer 16) heeft Barcelona nu in totaal al 13 punten gedropt. De Catalanen hadden ook al de grootste moeite met Valencia (nummer 12), Leganés (nummer 17) en Granada (nummer 19).

Valencia maakte het Barcelona zelfs twee keer enorm lastig. In het eerste duel hadden De Blaugranas een penalty in de laatste minuut nodig om met 3-2 te winnen. De tweede keer won Barça na een 2-0 achterstand nog met 4-2. Ook tegen Leganés bracht een penalty in de laatste minuut de 2-1 redding. Granada degradeert dit seizoen haast zeker, maar hield de nummer 2 van Spanje toch op 1-0.

Barcelona liet dit seizoen tien keer punten liggen:

Speelronde Thuisploeg Uitploeg Eindstand 3 Barcelona Deportivo Alavés 1-2 5 Barcelona Atlético Madrid 1-1 7 Celta de Vigo Barcelona 4-3 12 Barcelona Málaga 0-0 13 Real Sociedad Barcelona 1-1 14 Barcelona Real Madrid 1-1 17 Villarreal Barcelona 1-1 20 Real Betis Barcelona 1-1 27 Deportivo La Coruña Barcelona 2-1 31 Málaga Barcelona 2-0

KOPPEN BIJ ELKAAR IN DE BUS

Na Málaga ging de focus meteen op het Champions League-treffen met Juventus. Sport achterhaalde dat Javier Mascherano, Lionel Messi en Luis Suárez al in de bus op de terugweg met elkaar om de tafel gingen om de tactiek te bespreken. Mascherano had het hoogste woord. El Jefecito was druk gebarend met flesjes water tactische situaties aan het uitbeelden. Andrés Iniesta en Sergio Busquets sloten later ook aan.

NEYMAR DOET NIET MEE

Neymar had daar geen zin in. De Braziliaan was vlak daarvoor met dom rood van het veld gestuurd en was dus niet in de stemming om met anderen te praten. Diep teleurgesteld zonderde hij zich af in de bus.

Check nog eens de samenvatting met rode kaart van Neymar: