Mourinho kan Valencia weer opstellen

Manchester United-coach José Mourinho kan donderdag in het eerste duel in de kwartfinales van de Europa League met Anderlecht en beroep doen op Antonio Valencia. De vleugelspeler, dit seizoen vaak een van de uitblinkers, ontbrak de laatste twee competitieduels vanwege een enkelblessure. Ook doelman David De Gea is weer fit na een heupblessure. Mourinho kiest donderdag in Brussel desondanks voor Sergio Romero.