Pechvogel Rossi alweer zonder kruisband

Giuseppe Rossi heeft voor de derde keer in zijn carrière een kruisband gescheurd. De dertigjarige Italiaanse spits van Celta de Vigo viel zondag in het verloren duel met Eibar geblesseerd uit. Vandaag oonden onderzoeken de zware kwetsuur in zijn linkerknie aan, aldus Celta. Rossi is naar verwachting minstens zes maanden uitgeschakeld.