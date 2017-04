Tony Adams is Granada's nieuwe hoop

Tony Adams moet Granada behoeden voor degradatie uit de Primera División. De Andalusiërs hebben de voormalig Engels international aangesteld als trainer tot het einde van het seizoen. Adams vervangt Lucas Alcaraz, die met zijn team alleen Osasuna nog onder zich wist. Granada is inmiddels 7 punten verwijderd van de veilige zeventiende plaats. Er volgen nog 7 competitieduels.

Adams was jarenlang een stoere verdediger bij Arsenal en 66-voudig international. Hij was eerder actief als trainer bij Wycombe, Portsmouth en in Azerbeidzjan bij Gabala.