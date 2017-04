Real heeft gat in defensie tegen Bayern

Zinédine Zidane kampt met problemen in zijn defensie voor het duel in de kwartfinale van de Champions League met Bayern München. Nadat eerder al duidelijk was dat Raphaël Varane en Pepe niet kunnen spelen, ontbrak maandag Daniel Carvajal bij de groepstraining. Of zijn meespelen in München in gevaar is, liet de Madrileense club voorlopig in het midden.