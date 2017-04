MVP: The Beard, Westbrook en drie kanslozen

De MVP-race is nog nooit zo interessant geweest als dit seizoen. Er zijn vijf gegadigden, maar drie man lijken bij voorbaat kansloos voor de eretitel van Most Valuable Player. Het moet heel raar lopen als het geen strijd tussen de twee oud-teamgenoten James Harden en Russell Westbrook wordt.

De MVP wordt beoordeeld op verschillende vlakken. Je statistieken (gemiddeld aantal punten, assists, rebounds etc.) zijn een groot aandachtspunt. Ook is het aantal overwinningen van je team van belang en uiteraard ook de plek in de stand. Als je team buiten de top-drie van de conference valt, dan kun je het eigenlijk wel vergeten.

Tenslotte is het ook van belang om te zien of je team zonder hun beoogd MVP kan of niet. Met andere woorden: stort de ploeg als een kaartenhuis ineen als hun ster niet meedoet en andersom: presteert het team aanzienlijk beter met hem in de ploeg.

STEPHEN CURRY KAN REPEAT VERGETEN

De kans dat Curry dit jaar weer de MVP wordt is niet heel groot. Gemiddeld was hij goed voor 25 punten, 5 rebounds en 7 assists. Dit is niet slecht, maar tegenover de andere kandidaten komt hij wel wat tekort. Het enige wat Curry mee heeft, is dat zijn Warriors eerste staan in de gehele NBA. Eigenlijk maakte Kevin Durant meer indruk bij Golden State, maar hij raakte geblesseerd en nu moet Curry het gaan doen.

KAWHI LEONARD DE VERDEDIGINGSKONING

Leonard staat vooral bekend om zijn verdedigende kwaliteiten. Daar win je geen MVP mee, totdat ook je aanvallende statistieken aan gaan spreken. Dit is bij Leonard het geval: 26 punten, 6 rebounds en 4 assists. Leonard speelt bij San Antonio Spurs en die ploeg staat tweede in de gehele NBA. Leonard is pas 25 jaar oud, dus zijn tijd moet nog komen.

LEBRON JAMES: CAVS ZIJN NERGENS ZONDER HEM

James heeft nog nooit in zijn carrière zoveel assists en rebounds per wedstrijd gepakt als dit, zijn veertiende seizoen. De 32-jarige small forward van Cleveland Cavaliers staat met The Cavs op de eerste plaats in het oosten. Zijn statistieken tot nu toe zijn: 26 punten, 9 rebounds en 9 assists gemiddeld.

James heeft dit seizoen zes wedstrijden vanaf de kant toegekeken om zichzelf rust te geven. Al die duels gingen verloren. Van de wedstrijden dat James wél meedeed (63) verloren ze er maar 17. Dit zegt wel iets.

RUSSELL WESTBROOK TRIPLE DOUBLE KONING DOET ALLES ALLEEN

Nu begint het echt interessant te worden. De cijfers die Westbrook dit jaar neerzet zijn ronduit legendarisch. 32 punten, 11 rebounds en 10 assists gemiddeld. Dit is sinds begin jaren 60 niet meer gezien.Eigenlijk zou het in de huidige NBA onmogelijk moeten zijn gemiddeld een triple double te staan voor het hele seizoen.

Het record van triple doubles in één seizoen stond op de naam van Oscar Robertson met 41 in 1961. Westbrook heeft dat nu al met een triple double meer verbeterd. Het nadeel voor hem is dat zijn team (waar hij alles in zijn eentje doet) zesde staat in het westen en tiende in de NBA.

JAMES HARDEN MET HULP VAN VEELSCORENDE ROCKETS

Harden lijkt de beste papieren te hebben om MVP te worden. Hij staat derde in het westen maar ook derde in de NBA (in het oosten zouden ze dus eerste staan). Van Houston Rockets werd dit seizoen niet zoveel verwacht en toch presteren ze heel goed.

Ze scoren gemiddeld per wedstrijd 115 punten (het NBA-gemiddelde is 106) en doen dat met veertig driepunters-pogingen per wedstrijd (NBA-gemiddelde is 27). Hardens statistieken zijn 29 punten, 8 rebounds en 11 assists. Dit komt in de buurt van Westbrook, maar zijn team is veel beter is.