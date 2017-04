Stalorders Max?: 'Raden mijn antwoord wel'

Tijdens de Grand Prix van China kreeg Max Verstappen het in de slotfase aan de stok met teamgenoot Daniel Ricciardo. Bang voor stalorders was hij geen moment. 'Ik denk dat ze mijn antwoord ook wel hadden geraden', zegt Max tijdens een Skype-gesprek'

HOE MOET FEYENOORD ZICH HERPAKKEN?

Voormalig Feyenoord-boegbeeld John de Wolf weet wel wat Feyenoord moet doen om de schaal binnen te halen. 'Afschermen van alles en gewoon iedere week in trainingskamp gaan, bij elkaar.' Makkelijk zal het niet worden, want Feyenoord moet het de rest van het seizoen stellen zonder sterkhouder Rick Karsdorp.

RICO MOET AAN DE BAK TEGEN ISMAEL

Rico Verhoeven kan zijn borst nat maken. De regerend wereldkampioen keert op 20 mei terug in de ring tegen zwaargewicht Ismael Lazaar. De Tilburger oogt met 115 kilo op zijn 1.82 meter niet topfit. Toch moet hij absoluut niet worden onderschat, vertelt Alistair Overeem. 'Hij kan waarschijnlijk goed incasseren, en als hij met dat gewicht hard kan slaan...'

DE WOLF BEET VAN ZICH AF

Tijdens zijn carrière als voetballer was John de Wolf allesbehalve een lieverdje. Voor een Europa Cup-wedstrijd tegen een Zwitserse tegenstander, vernam hij dat zijn opponent z'n neus had gebroken, maar tóch zou spelen. In de spelerstunnel trok De Wolf hem eens stevig aan zijn neus. 'Ik heb hem de hele wedstrijd niet in de zestien gezien.'

EINZELGANGER MAX ALS EERSTE IN BAHREIN

Direct na de race pakte Max Verstappen het vliegtuig naar het Midden Oosten. 'Het is hier een graad of 36, dus daar wil ik zo snel mogelijk aan wennen.' Of alle coureurs direct het vliegtuig pakten? 'Nee, Bottas zat bij me in het vliegtuig, verder niemand. Maar we trekken sowieso niet zo veel met elkaar op.'