Crystal Palace geeft Wenger laatste zetje

De kansen van Arsène Wenger op een volgens seizoen als manager van Arsenal lijken nu echt geteld. In de stadsderby tegen Crystal Palace werden zijn mannen ongenadig hard op de plek gezet, het werd liefst 3-0.

Vanaf de eerste minuut stond Arsenal onder druk tegen stadgenoot Crystal Palace. Na een goed kwartier kon Andros Townsend van dichtbij vrij binnenschieten. De Noord-Londense defensie maakte het hem hierbij niet al te moeilijk:

WENGERS MANNEN ONMACHTIG

Arsenal probeerde het heus, maar was onmachtig in de eerste helft. Het enige gevaar kwam uit standaardsituaties. Na rust veranderde het beeld nauwelijks. Arsenal speelde op balbezit, zonder tot kansen of echt doelgevaar te komen.

Aan de andere kant was Crystal Palace een stuk doortastender. Yohan Cabaye schoot op fenomenale wijze Arsenals hoop op de vierde plek aan diggelen.

En daarmee was de koek nog niet op voor de thuisploeg. Doelman Emiliano Martínez veroorzaakte onhandig een strafschop, die door Luka Milivojević feilloos werd benut.

De vierde plek raakt verder en verder uit zicht. Wengers mannen staan nu zesde met 54 punten. Crystal Palace is onder Sam Allardyce bezig aan een uitstekende reeks en klimt voorzichtig uit de degradatiezone. Met 34 punten staan de winnaars van vanavond nu zestiende, zes punten boven de streep.