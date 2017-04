Asada houdt het kunstschaatsen voor gezien

De Japanse kunstschaatsster Mao Asada heeft maandag een punt gezet achter haar carrière. De winnares van drie wereldtitels (2008, 2010 en 2014) heeft naar eigen zeggen het plezier en de motivatie verloren om op het hoogste niveau te blijven presteren.

De 26-jarige Aziatische had na de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji een pauze genomen, om een jaar later haar sport weer op te pakken. Ze bleek haar oude vorm niet meer te kunnen vinden.

Asada won bij de Winterspelen in 2010 in Vancouver een zilveren medaille.