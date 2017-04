Tennisster Burger naar tweede ronde in Bogota

Tennisster Cindy Burger heeft maandag de tweede ronde van het WTA-toernooi in Bogota bereikt. De 24-jarige Volendamse, die als qualifier tot het hoofdtoernooi was toegelaten, zette in de eerste ronde de Duitse Tatjana Maria opzij: 5-7 6-3 6-4.