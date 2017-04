Argentinië zoekt met spoed bondscoach

Edgardo Bauza is ontslagen als bondscoach van de Argentijnse nationale ploeg vanwege de slechte prestaties. De Argentijnen staan vijfde in de Zuid-Amerikaanse poule, alleen de eerste vier ploegen hebben recht op directe kwalificatie voor het WK in Rusland. Bondsvoorzitter Claudio Tapia heeft geen vertrouwen in een goed resultaat onder leiding van Bauza.