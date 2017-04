Kraker tussen Juventus en Barcelona in CL

Juventus en Barcelona treffen elkaar dinsdagavond in Turijn voor hun eerste ontmoeting in de kwartfinales van de Champions League. De krachtmeting tussen de regerend kampioenen van Italië en Spanje heeft de allure van een finale. Twee jaar geleden troffen beide clubs elkaar ook in de eindstrijd van de koningsklasse van het clubvoetbal. Barcelona won die finale in Berlijn met 3-1.