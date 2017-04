Schippers weer naar FBK Games

Sprintkampioene Dafne Schippers is ook dit jaar weer van de partij op de FBK Games in Hengelo. De Utrechtse sprintster loopt tijdens het internationale atletiekgala op zondag 11 juni de 100 meter, meldde de organisatie dinsdag.

De wereldkampioene op de 200 meter dook in 2015 in het knusse Fanny Blankers-Koen Stadion als eerste Nederlandse onder de elf seconden op de 100 meter: 10,94. Vorig jaar zette ze 22,02 neer op de 200 meter. Zo snel was een vrouw nog nooit op deze afstand op een Nederlandse atletiekbaan.

'Ik vind het geweldig om voor eigen publiek te lopen. Iedereen is zo ontzettend enthousiast en dat geeft mij een enorm goed gevoel, al vanaf het moment dat je het stadion binnenkomt', laat Schippers weten via de organisatie. 'Hoe voller het zit en hoe meer herrie iedereen maakt, hoe beter.'

Ze traint momenteel nog in de Verenigde Staten en bereidt zich met de Nederlandse sprintploeg voor op de WK estafette later deze maand op de Bahama's. ' Ik voel me sterk en ik ben ook veel sterker geworden in het krachthonk. Ook het lopen gaat een stuk lekkerder. Het voelt wel gek dat ik geen indoor heb gedaan, maar ik ben wel klaar om weer te gaan racen. Ik hoop voor 2017 mijn persoonlijk record op de 100 meter te verbeteren (10,81) en het liefst onder de 10,80. Je moet de lat hoog leggen'.

Toernooidirecteur Hans Kloosterman is blij met de komst met de Nederlandse wereldster in de atletiek. 'Dafne wordt dankzij haar status gevraagd voor de allergrootste wedstrijden wereldwijd, maar gelukkig kiest ze toch ook voor ons. Haar motivatie voor Hengelo is duidelijk en daar ben ik trots op.'