City denkt Jesus alsnog te kunnen inzetten

Manchester City rekent er stiekem nog een beetje op dat Gabriel Jesus dit seizoen zijn rentree nog maakt. De Braziliaanse aanvaller herstelt goed van zijn gebroken middenvoetsbeentje. 'Ik denk niet dat hij de halve finale van de strijd om de FA Cup haalt, maar de finale op Wembley moet lukken. Áls we die bereiken', zei coach Pep Guardiola.

De 19-jarige negentienjarige revelatie kwam in de winter voor zo'n 32 miljoen euro over van Palmeiras. Hij beleefde een uitstekende start in Engeland met drie goals in vijf duels, totdat hij half februari in de wedstrijd tegen Bournemouth een voetbotje brak.

'Het gaat de goede kant op met hem. Hij stond de afgelopen dagen alweer op het veld', aldus de Spaanse coach van de nummer vier in de Premier League. Arsenal is op 23 april de tegenstander van City in de halve finale van het FA Cup-toernooi.

ONZE ANALISTEN ZIJN ONDER DE INDRUK VAN JESUS: