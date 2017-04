Oranje moet via Berdych naar wereldgroep

Nederland strijdt in september met Tsjechië om een plek in de wereldgroep van de Daviscup. De Tsjechen verloren dit jaar in de eerste ronde van de wereldgroep zonder kopman Tomas Berdych kansloos met 4-1 van Australië. Oranje kreeg een thuiswedstrijd toebedeeld.