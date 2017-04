Bayern rekent op Lewandowski tegen Real

Robert Lewandowski lijkt op tijd fit voor het eerste duel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. De Poolse topschutter van Bayern München stapte met zijn ploeggenoten het veld op voor een grotendeels besloten training. Lewandowski ontbrak een dag eerder op het veld vanwege een gekneusde schouder, opgelopen tijdens het duel met zijn oude club Borussia Dortmund.

Lewa nam tegen Dortmund twee van de vier doelpunten voor zijn rekening. Hij moest kort na zijn tweede treffer, uit een strafschop, geblesseerd naar de kant.

Trainer Carlo Ancelotti kan woensdag tegen Real Madrid waarschijnlijk ook weer beschikken over Thomas Müller, die geen last meer lijkt te hebben van een enkelblessure. Doelman Manuel Neuer trainde apart van de groep. Neuer miste de laatste drie wedstrijden vanwege een kleine operatie aan zijn voet.