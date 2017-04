Barça met anti-PSG insteek tegen Juve

Barcelona wil niet nog een keer gedwongen worden tot een inhaalrace als in de return tegen Paris Saint-Germain. De Fransen gaven de Catalanen een 4-0 pak slaag in het heenduel in Parijs. Met hangen en wurgen repareerde Barcelona de schade thuis in extremis met 6-1. Vanavond tegen Juventus in de halve finale van de Champions League geldt er dan ook een anti-PSG scenario.

ZELF SCOREN EN SCHADE BEPERKT HOUDEN

Op papier is de opdracht simpel. Zorgen dat je zelf één of meer doelpunten maakt in Turijn. Uitgoals tellen namelijk dubbel als het na twee duels precies gelijk staat in de Champions League. Het is bovendien van belang dat Barça de boel achterin ook een stuk dichter houdt dan tegen PSG. Juve mag zich niet zomaar onder de druk uit spelen en de ruimtes tussen de linie's moeten veel kleiner worden.

VASTHOUDEN AAN 3-4-3 OF TERUG NAAR 4-3-3?

Op de pijnlijke uitglijder bij Málaga na, bevalt de op het oog riskante 3-4-3 opstelling de ploeg van Luis Enrique goed. Zijn team bepaalde het spel en zag de tegenstanders zelden gevaarlijk voor het Catalaanse doel verschijnen. Met een topploeg als Juventus tegenover je, lijkt de kans op zelfmoord toch aanwezig met maar 3 man achterin. En nu Sergio Busquets geschorst ontbreekt, is 4-3-3 misschien weer een optie?

TOPPLOEGEN BEHOORLIJK IN BALANS (VIA UEFA.COM)

JUVENTUS IN TURIJN HAAST ONNEEMBARE VESTING

Dat Juventus al 47 wedstrijden op rij ongeslagen is in eigen huis, zegt veel maar niet alles. Het terecht bewierrookte PSG maakte mee hoe een ploeg als Barcelona soms tot het onmogelijke in staat is. De MSN-aanval krijgt in ieder geval een zware kluif aan de Juve-defensie. Die incasseerde in de 10 Champions League-duels dit seizoen maar 2 tegengoals. En tegen doelman Gianluigi Buffon scoorde Lionel Messi nooit.

