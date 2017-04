Atlético heeft Gaitán terug voor Leicester

Atlético Madrid kan woensdag tijdens het eerste duel met Leicester City in de kwartfinale van de Champions League beschikken over Nicolás Gaitán. De Argentijnse vleugelspits stond de laatste weken met een peesontsteking aan de kant, maar kreeg van de medische staf groen licht om weer voluit te gaan. Trainer Diego Simeone nam Gaitán direct op in zijn selectie.