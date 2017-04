Tieners en turbovoetbal in halve finale

Vanavond staan in Duitsland twee clubs tegenover elkaar die tot de Formule 1 van het voetbal behoren. Borussia Dortmund begint de halve finale van de Champions League tegen AS Monaco. Gezien wat de twee turboteams al presteerden dit seizoen, belooft het een spectaculaire heenwedstrijd te worden.

FRANSE YOUNG GUNS IN DE SCHIJNWERPERS

Dortmund en Monaco vallen zo in de smaak omdat ze beschikken over tieners die nog onbevangen doen wat ze denken dat goed is. Dat levert razende rushes en technische hoogstandjes op van Ousmana Dembélé op de flanken bij de Duitse ploeg van Thomas Tuchel en van Kylian Mbappé in het roodwit van het team van Leonardo Jardim.

ERVAREN GOALGETTERS AAN HUN ZIJDE

Met een leeftijd van 19 (Dembélé) en 18 (Mbappé) heeft Frankrijk er twee groeibriljanten bij. Beide supertalenten hebben het geluk samen te spelen in de voorhoede met een gelouterde spits. Pierre-Emérick Aubameyang (27) is de bliksemafleider voor Dembélé met 7 goals en 1 assist in de Champions League dit seizoen. Radamel Falcao (31) scoorde 4 keer en zorgt ervoor dat Mbappé niet dubbele dekking krijgt.

TOPSNELHEID VAN DE VIER SPITSEN VOLGENS UEFA.COM

Speler Topsnelheid Aubameyang 31 kilometer per uur Falcao 31 kilometer per uur Dembélé 30 kilometer per uur Mbappé 30 kilometer per uur

