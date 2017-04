Ancelotti beslist woensdag over Lewandowski

Carlo Ancelotti beslist woensdag of hij Robert Lewandoswki mee laat spelen in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. Dat zei de trainer van Bayern München dinsdag tijdens een persconferentie ter voorbeschouwing op het duel. 'Als hij pijn heeft, speelt hij niet', aldus Ancelotti over de Poolse aanvaller, die dinsdag wel meedeed aan de afsluitende training. Lewandowski ontbrak een dag eerder op het veld vanwege een gekneusde schouder, opgelopen tijdens de gewonnen competitiewedstrijd zaterdag tegen zijn oude club Borussia Dortmund (4-1).