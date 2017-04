Wehrlein vrijdag eindelijk in Sauber

Pascal Wehrlein kan bij de GPvan Bahrein eindelijk zijn debuut maken voor Sauber. De 22-jarige Duitser miste de eerste twee wedstrijden in Australië en China nadat hij begin dit jaar bij een crash bij de Race of Champions een rugblessure en een aantal gebroken halswervels had opgelopen. Hij kon daardoor ook niet rijden tijdens de eerste testdagen in Barcelona.