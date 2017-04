Explosie bij spelersbus Dortmund: duel uitgesteld

De spelersbus van Borussia Dortmund is op weg naar het stadion getroffen door een explosie. Volgens de berichten zijn alle spelers in veiligheid en is alleen Marc Bartra uit voorzorg naar het ziekenhuis met lichte verwondingen door glasscherven. Wel is het Champions League-duel tussen Dortmund-AS Monaco met een dag uitgesteld. Morgen om 18.45 is de aftrap.