Veel steunbetuigingen voor Dortmund en Bartra

Op social media betuigen veel clubs hun steun aan Borussia Dortmund en de Spaanse voetballer Marc Bartra. Bij de spelersbus van de club waren dinsdagavond drie explosies toen de bus op weg was van het hotel naar het stadion voor het duel in de kwartfinales van de Champions League tegen AS Monaco. Bartra raakte hierbij gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.