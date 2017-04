Barça krijgt ook bij Juve optater

Wil Barcelona nog een kans maken op een plek in de halve finale van de Champions League heeft het voor de tweede opeenvolgende ronde een voetbalwonder nodig. De Catalanen liepen in de eerste kwartfinale bij Juventus tegen een dikke 3-0 nederlaag aan. Twee goals van Paulo Dybala en eentje van Giorgio Chiellini velden het vonnis over de defensief broos ogende Catalanen.

KANSEN BARCELONA NIET BENUT

De ploeg van Luis Enrique had weliswaar meerdere kansen op een dure uitgoal, maar na rust schoten onder meer Lionel Messi en Luis Suárez vrij voor Gianluigi Buffon voorlangs. Diezelfde Buffon had Andrés Iniesta met een knappe redding al in de eerste 45 minuten van scoren afgehouden en ook een handsbal van Chiellini binnen de zestien bleef onopgemerkt door de arbitrage.

CATALAANSE GATENKAAS

De aanvallende nul was al vervelend, maar de wanorde in de verdediging was veel pijnlijker. Zowel bij de 1-0 als de 2-0 werd Nybala volledig vrijgelaten door de dramatisch spelende Jérémy Mathieu en zijn collega's. Dat maakte het voor de vlijmscherpe spits wel erg makkelijk te profiteren.

Na rust moest Chiellini wél zijn uiterste best doen bij zijn rake kopbal, maar hij sloot het potje vrijworstelen met Javier Mascherano als winnaar af.

NIEUW WONDER NODIG

In de vorige ronde maakte Barcelona in de return tegen Paris Saint-Germain nog een kansloze 4-0 verliespartij goed door in Camp Nou met 6-1 te winnen, maar tegen De Bianconeri en de onpasseerbaar ogende Buffon lijkt zo'n wederopstanding misschien nog wel onbereikbaarder. Op woensdag 19 april zal blijken of De Blaugranas er toch nog een tweede Remontada uit kunnen persen