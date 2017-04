Speler Dortmund geopereerd na explosie

De Spaanse voetballer Marc Bartra van Borussia Dortmund wordt geopereerd aan een gebroken botje in zijn hand. Dat heeft de woordvoerder van de Duitse voetbalclub bekend gemaakt.

Bartra raakte als enige door de glasscherven gewond toen de spelersbus waarin hij zat werd getroffen door drie explosies. De bus was op weg naar het stadion van Borussia Dortmund waar de club de kwartfinale in de Champions League moest spelen tegen het Franse AS Monaco.

Volgens de politie gaat het om een gerichte aanslag op de spelers van Borussia.