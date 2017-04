FIFA en UEFA veroordelen actie in Dortmund

De internationale en Europese voetbalbond hebben de aanval op de spelersbus van Borussia Dortmund scherp veroordeeld. 'De FIFA veroordeelt de incidenten in Dortmund in de krachtigste bewoordingen', zei voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond. 'Onze gedachten zijn deze avond na deze onverklaarbare gebeurtenissen bij de club en de fans van Borussia en AS Monaco.'