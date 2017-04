Dortmund en Monaco alsnog in actie

Borussia Dortmund en AS Monaco spelen woensdag alsnog hun kwartfinalewedstrijd in de Champions League. Het duel tussen de twee voetbalclubs ging dinsdag niet door, omdat in de buurt van de spelersbus van Dortmund, die op weg was naar het stadion, een explosie was. Daarbij liep de Spaanse speler Marc Bartra verwondingen op. Ramen van de bus sneuvelden.