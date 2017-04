Ontslagen bondscoach: Argentinië haalt WK

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De maandag ontslagen bondscoach van de nationale voetbalploeg van Argentinië ziet de toekomst van het team nog niet zo somber in. 'Ik weet zeker dat Argentinië er op het WK in Rusland volgend jaar gewoon bij is', zei Edgardo Bauza een dag nadat zijn contract al na acht maanden was ontbonden. In de acht kwalificatieduels onder zijn leiding had Argentinië maar drie keer gewonnen. De ploeg staat vijfde in de Zuid-Amerikaanse groep, een plaats die niet goed is voor rechtstreekse kwalificatie.