'Turkse GP in 2018 terug'

Het lijkt erop dat de Turkse Grand Prix in 2018 weer op de Formule 1-kalender staat. Liberty Media CEO Chase Carey heeft daarover gisteren een meeting gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Ook de eigenaar van de baan in Istanbul, Vural Ak, was bij het gesprek in het presidentiële paleis aanwezig en hij denkt dat een deal een kwestie van tijd is.