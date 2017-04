Extra politie-inzet bij Bayern-Real

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund dinsdag worden bij het duel tussen Bayern München en Real Madrid woensdag in München tachtig extra agenten ingezet. 'We hebben het aantal politie-agenten verhoogd naar 450', meldde een politie-woordvoerder in München woensdag. Bayern en Real Madrid treffen elkaar in de kwartfinales van de Champions League.