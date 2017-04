Alonso laat Monaco schieten voor Indy 500

Fernando Alonso laat de Grand Prix van Monaco dit jaar aan zich voorbij gaan. De 35-jarige Spanjaard heeft van zijn team McLaren-Honda toestemming gekregen om op die dag uit te komen in de eveneens legendarische Indy 500. Alonso zal daarin rijden in een door Honda aangedreven en McLaren ingeschreven wagen onder de vlag van Andretti Autosport Team.

ALONSO OP JACHT NAAR TRIPLE CROWN

Alonso won de GP van Monaco al twee keer eerder in zijn loopbaan, maar een derde overwinning lijkt ver weg in de dramatische McLaren-Honda van dit jaar. Hij sprak dit al meerdere keren zijn frustraties uit over het gebrek aan vermogen in zijn oranje bolide en dan met name de Honda-motor. Mede daarom lijkt McLaren hem dit uitstapje te gunnen. Alonso zelf wil geschiedenis schrijven:

'Ik heb Monaco nu twee keer gewonnen en het is een van mijn ambities om de Triple Crown (Monaco, Indy 500 en de 24 uur van Le Mans) te winnen. Dat is in de historie van de motorsport alleen Graham Hill gelukt. Ik weet nog niet wanneer ik Le Mans ga rijden, maar dat staat zeker op de planning. Ik ben 35. Ik heb tijd zat’, denkt de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso begrijpt wel dat er nog een hoop moet gebeuren: 'Ik heb nog nooit in een IndyCar geracet en ook nog nooit op een superspeedway gereden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik het snel onder knie heb (…) Ik snap dat het een steile leercurve wordt, maar ik vlieg meteen na de GP van Spanje naar Indianapolis en hopelijk zet ik vanaf dan heel veel mijlen op de teller…'

WACHTEN OP BUTTON?

McLaren heeft nog niet onthuld wie Alonso zal vervangen bij de race in het prinsdom, maar de logische keus zou Jenson Button zijn. De Engelsman stopte na vorig seizoen in de Formule 1, maar staat nog nog altijd onder contract.