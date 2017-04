'Bayern München zonder Lewandowski tegen Real'

Robert Lewandowski mist woensdagavond de kraker tussen Bayern München en Real Madrid in de Champions League. Volgens Bild heeft de Pool te veel last van een schouderblessure.

Lewandowski viel zaterdag geblesseerd uit tijdens een competitiewedstrijd tegen Borussia Dortmund. Hij is op dit moment met 26 doelpunten topscorer in de Bundesliga. Thomas Müller wacht woensdagavond waarschijnlijk de zware taak om zijn geblesseerde ploeggenoot in het eerste duel met Real in de kwartfinale te vervangen als spits.