De egg-challenge van topfavoriet Luiten

Joost Luiten keek toe hoe Sergio García the Masters won. 'Verdiend en wat een fantastisch gevecht om naar te kijken', zei Luiten op zijn twitterpagina. Hijzelf staat deze week weer aan de start. In Marokko doet Luiten een gooi naar de titel van de Trophee Hassan II.

Volgens de bookmakers is Luiten zelfs de topfavoriet in Rabat. Voor een ingezette euro op de Rotterdammer krijg je er bij winst 17 terug. Dean Burmester is de nummer twee op het lijstje, samen met de winnaar van vorig jaar Jeunghun Wang.

Ook de toernooi-organisatoren zien in dat Luiten deze week een van de grote namen is. Ze plaatsten hem in een flight met Brandon Stone en David Horsey. Die namen doen misschien niet voor iedereen meteen belletjes rinkelen, maar het zijn wel degelijk outsiders om zondag met de beker in hun handen te staan.

EGG-CHALLENGE VAN JOOST

Maar voordat het zover is, daagt Luiten je uit. Het is dit weekend Pasen, en hoogstwaarschijnlijk daarom komt hij met een egg-challenge. Het is moeilijk, toegegeven, maar het kan. De bedoeling is als volgt: plaats je bal op een ei, leg minimaal twee meter verderop een ei op een tee, en sla die er vervolgens af.

Luiten kan het. Kijk maar: Gelukt? Joost vraagt je om de video te posten met de tekst #eggchallenge. De prijs is niet mis, je maakt kans op golfkleding en een reis met Luiten naar de European Tour. Rammen maar!

