Dortmund komt schrik niet te boven

AS Monaco heeft de eerste confrontatie met Borussia Dortmund in de kwartfinale van Champions League gewonnen. De Monegasken waren met 3-2 sterk voor de ploeg van Thomas Tuchel. De wedstrijd werd een dag eerder afgelast, nadat de spelersbus van de Duitsers was getroffen door een aanslag.

MONACO OVERKLAST BVB IN EERSTE HELFT

De schrik zat er blijkbaar nog goed in bij Dortmund, want de ploeg was in de eerste helft niet bij de les. Na een kwartier hadden de Duitsers geluk dat Fabinho een strafschop onbenut liet, maar een paar minuten later lag de bal er wél in. Kylian Mbappé maakte de 0-1. Dat deed hij vanuit buitenspelpositie, maar de arbiter keurde de goal niet af.

PERSOONLIJKE BLUNDERS

Door persoonlijke fouten werd het nog erger voor BVB. Na ruim aan half uur kopte Sven Bender de bal achter zijn eigen doelman en in de tweede helft leidde Lukasz Piszczek de derde goal van Monaco in. De rechtsback speelde de bal zomaar in de voeten van Mbappé. Het 18-jarige supertalent maakte zijn tweede van de wedstrijd.

Had de tragiek van dinsdag invloed op de sfeer in het stadion? Pierre van Hooijdonk dacht van wel tijdens de rust:

DEMBELE EN KAGAWA HOUDEN DORTMUND IN LEVEN

Op dat moment had Ousmane Dembélé al wél iets teruggedaan namens de thuisploeg, die de tweede helft een stuk frisser was begonnen. Door een sterk slotoffensief werd de score nog wat dragelijker. Shinji Kagawa zette vijf minuten voor tijd de 2-3 op het scorebord. Pierre-Emerick Aubameyang miste nog een grote kans op de gelijkmaker.