Ajax met Dolberg en zonder Riedewald

Kasper Dolberg keert terug in de selectie van Ajax. Trainer Peter Bosz heeft de spits opgenomen in zijn keurkorps voor het thuisduel van donderdag tegen Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League. De Deen stond de afgelopen maand aan de kant met een liesblessure. Hij hervatte vorige week de training en bleek woensdagmiddag na een oefensessie klaar voor het duel met de club uit Duitsland.

Bosz liet woensdagmiddag in het midden of hij Dolberg laat terugkeren in zijn basisformatie. Met Bertrand Traoré als centrumspits scoorde Ajax vorige week maar liefst elf keer in drie competitieduels. 'Maar met Dolberg in de ploeg speelden we ook al heel goed', liet de trainer van Ajax zich nog niet in de kaart kijken.

Opvallend is de afwezigheid van Jairo Riedewald in de selectie van Ajax. Hij was in het begin van het seizoen nog de eerste optie van Bosz voor de positie centraal op het middenveld. De coach van Ajax heeft hem donderdag zelfs niet nodig nu Lasse Schöne geschorst is. Hij geeft de voorkeur aan Donny van de Beek en Frenkie de Jong.