Trainer Dortmund: liever nog niet gespeeld

Trainer Thomas Tuchel van Borussia Dortmund is het er niet mee eens dat zijn spelers al een dag nadat ze het doelwit waren van een aanslag moeten spelen in de kwartfinale van de Champions League tegen AS Monaco. 'Ik had liever wat meer tijd gehad', zei hij kort voor het om 18.45 uur begonnen duel in Duitsland.