Politie vindt verdachte dingen in BVB-stadion

De Duitse politie heeft woensdagavond verdachte dingen aangetroffen bij de noord-uitgang van het stadion van Borussia Dortmund en die uitgang gesloten. De wedstrijd tegen AS Monaco (2-3) was toen nog aan de gang.

In afwachting van het onderzoek van de objecten heeft de clubleiding de supporters op de oost- en noord-tribune uit voorzorg gevraagd voorlopig in het stadion te blijven. Toeschouwers die op de zuid- en west-tribune zaten, konden na afloop via de zuid-oostelijke uitgang naar buiten.