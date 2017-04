Real in München langs tien van Bayern

Real Madrid heeft een flinke tik uitgedeeld aan Bayern München. In de Allianz Arena was de koploper van Spanje met 2-1 te sterk voor de ploeg van Carlo Ancelotti. De eerste helft was voor Bayern, de tweede voor Real. Volgende week volgt in Madrid de return in de kwartfinale van de Champions League.

VIDAL DOET HET WÉL EN NIET

Hoofdrolspeler in de eerste helft was Arturo Vidal. De Chileen beleefde zijn hoogtepunt na 25 minuten door keihard raak te koppen uit een hoekschop. Even later kopte hij over na een voorzet van Arjen Robben. Op slag van rust had hij vanaf de penaltystip zijn tweede moeten maken, maar hij schoot de bal als een raket over de goal van Keylor Navas.

REAL KOMT LOS IN TWEEDE HELFT

Real Madrid liet in de eerste helft de kansen nog onbenut, maar kort na rust was het wél gelijk raak. Cristiano Ronaldo kwam als een lepe spits goed voor zijn man en knikte van dichtbij binnen op aangeven van Dani Carvajal. De treffer bleek een startschot naar meer, want Real werd sterker en sterker.

MET MANNETJE MEER NAAR DE OVERWINNING

De oliedomme Javi Martínez hielp de Madrilenen ook nog een handje, want de Spanjaard moest na een uur vertrekken. Hij kreeg binnen drie minuten twee keer geel. Bayern stond daardoor een half uur met de rug tegen de muur en kon de score nog enigszins beperken. Alleen Ronaldo scoorde nog. De Portugees speelde Manuel Neuer door de benen.