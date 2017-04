Atlético wint, maar Foxes leven nog

Leicester City heeft de score beperkt weten te houden op bezoek bij Atlético Madrid. In Vicente Caldéron waren de Madrilenen met 1-0 te sterk voor de regerend kampioen van Engeland. The Foxes houden daardoor nog een goede kans om de halve finale van de Champions League te bereiken.

De eindstand stond bij rust al op het scorebord, dankzij een discutabele beslissing van de arbiter. Antoine Griezmann werd op de rand van de zestienmeter naar de grond gewerkt door Marc Albrighton, waarop de scheidsrechter besloot een penalty toe te kennen aan Atlético. Griezmann ging zelf achter de bal staan en faalde niet.

De score had nog verder op kunnen lopen als de thuisploeg beter was omgegeaan met de kansen. Vroeg in de eerste helft schoot Koke keihard op de paal en na rust was Fernando Torres nog heel dichtbij de 2-0. Volgende week is de return in Engeland.