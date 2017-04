Trainer Tuchel: we hebben karakter getoond

Trainer Thomas Tuchel had slechts waardering voor de spelers van Borussia Dortmund, na de thuisnederlaag (2-3) in de Champions League tegen AS Monaco. 'We hebben ongelooflijk veel karakter getoond', zei hij een dag na de aanslag op zijn spelers. 'In de tweede helft waren we zelfs de betere. Ik leg me nog niet neer bij de uitschakeling. In Frankrijk gaan we voor de winst.'