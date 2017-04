Real Madrid wint bij Bayern München

Real Madrid heeft woensdagavond de uitwedstrijd bij Bayern München in de kwartfinale van de Champions League gewonnen. Cristiano Ronaldo maakte na rust beide doelpunten voor de titelverdediger in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal (2-1).

Arturo Vidal kopte Bayern München in de 25e minuut nog wel op voorsprong. De Chileen miste vlak voor rust ook een strafschop die niet gegeven had mogen worden. Verdediger Daniel Carvajal blokte een schot van Frank Ribéry namelijk niet met een arm maar met zijn borst. Vervolgens schoot Vidal vanaf elf meter wild over.

Na rust vierde Ronaldo zijn 99e en honderdste treffer in een Europese wedstrijd. Bayern moest na een uur verder met tien spelers, omdat Javier Martinez binnen vier minuten twee gele kaarten voorgeschoteld kreeg.