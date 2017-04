Atlético maar net langs Leicester City

Atlético Madrid is waarschijnlijk nog niet af van Leicester City. In de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Champions League won de Spaanse finalist van vorig seizoen in het eigen Vicente Calderon maar net van de al onttroonde kampioen van Engeland. Het werd slechts 1-0 voor de thuisclub, die wel veelal in het offensief was. Antoine Griezmann scoorde. Dat deed de Fransman na bijna een half uur vanaf de strafschopstip.